Коронавирус выявили у главы МВД Индии

Фото: amitshah.co.in

У министра внутренних дел Индии Амита Шаха обнаружили коронавирус. Чиновник госпитализирован, сообщают "Дни.ру".

По словам Шаха, он сдал тест после появления первых симптомов. Он призвал всех, кто контактировал с ним в последнее время, пройти тестирование на COVID-19.

По последним данным, число случаев коронавируса в Индии превысило 1,7 миллиона.

Ранее в ВОЗ допустили, что пандемия коронавирусной инфекции продлится еще долго. Там отметили, что пандемия COVID-19 пока еще остается особой ситуацией, которая имеет международное значение.