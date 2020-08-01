В ВОЗ не исключили, что пандемия COVID-19 продлится еще долго

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что пандемия коронавирусной инфекции продлится "еще долго". 1 августа состоялось заседании чрезвычайного комитета, передает РИА Новости.
В ходе встречи представители пришли к выводу, что пандемия COVID-19 пока еще остается особой ситуацией, которая имеет международное значение.
Так, отмечается, что специалисты выразили признательность ВОЗ, а также ее партнерам, за усилия по борьбе с вирусом. При этом в чрезвычайном комитете организации обратили внимание, что надо консолидировать усилия по решению этой проблемы.
В частности, там обратились к молодежи, чтобы та пользовалась всеми способами, необходимыми для предотвращения распространения коронавируса.
Планируется, что ситуацию с коронавирусом в мире эксперты будут оценивать через три месяца.
Ранее стало известно, что вакцинация от COVID-19 будет бесплатной в России. Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены. Сейчас готовятся документы для процедуры регистрации.
Помимо того, испытания вакцины от коронавируса на добровольцах завершили в России. Из госпиталя имени Бурденко выписали последнюю группу добровольцев.
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