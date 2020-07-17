У 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У 60% столичных жителей создан коллективный иммунитет к коронавирусу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве и Нью-Йорке. Он считает оправданным такое сравнение.

"И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", – отметил Собянин в беседе с РИА Новости.

Однако, подчеркнул глава города, в американском городе местная система здравоохранения не смогла справиться с нагрузкой. В Москве же, по словам Собянина, пик был растянут на три месяца, что облегчило работу столичным медикам.

За последние сутки в Москве обнаружили 575 новых случаев коронавирусной инфекции. Прирост заболевших COVID-19 в настоящий момент на 10% меньше, чем был неделю назад. Отрицательная динамика новых случаев коронавируса сохраняется в Москве на протяжении более чем двух месяцев.

При этом в столице от COVID-19 выздоровели 682 пациента за минувшие сутки. Таким образом, общая численность излечившихся от коронавируса в Москве составила 169 637 человек.

В столице в настоящий момент заготовлено более тонны плазмы с антителами к COVID-19 для лечения пациентов. Донорами крови стали 1 788 человек, которые ранее переболели коронавирусом. 215 из них сдали плазму повторно.

Ранее Собянин отметил, что в столице количество больных коронавирусной пневмонией идет на спад. Глава города считает, что Москва может избежать введения повторных ограничительных мер из-за коронавируса.