РФ прошла самую острую фазу пандемии COVID-19 с наименьшими потерями – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что самая острая фаза кризиса, связанного с коронавирусом, была пройдена в РФ с наименьшими потерями. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Я, наверное, выражу свою личную точку зрения, что все ведомства, все министерства, все структуры правительства и в целом руководство страны сработали как слаженный механизм во время этого кризиса", – сказал представитель Кремля.
Он выразил надежду, что стране в дальнейшем удастся избежать "острых проявлений" коронавируса. Отвечая на вопрос о возможной второй волне коронавируса, Песков заявил, что специалисты, в том числе мэр города, ссылаются на то, что динамика сокращения заболевших позволит избежать острых проявлений вируса.
Ранее Сергей Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны коронавирусной инфекции в столице в ближайшее время. Мэр отметил, что последние дни и недели в городе заметно снижаются новые случаи заболевания коронавирусом.
По его словам, в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений. При этом он признал, что угроза распространения вируса еще существует.
За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 679 выявленных случаев.
За прошедшие сутки в Москве выявили 678 новых случаев COVID-19
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