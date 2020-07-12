Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни.

На Москву приходится 679 выявленных случаев, на Санкт-Петербург – 293, на Свердловскую область – 286, Ханты-Мансийский АО – 267, на Алтайский край – 232, на Нижегородскую область – 222, на Ямало-Ненецкий АО – 212, на Иркутскую область – 209, на Московскую область – 197, Мурманскую область – 183.

В Красноярском крае зафиксировали 131 случай COVID-19, в Воронежской и Новосибирской областях – по 121, в Челябинской области – 119, в Архангельской области – 115, в Ставропольском крае – 110, в Ульяновской области – 107, в Оренбургской области – 100, в Ростовской области – 98, в Волгоградской области – 96, в Хабаровском крае – 94, Омской области – 93.

На Саратовскую область пришлось еще 92 новых случая, на Тюменскую область – 83, на Самарскую область – 78, на Республику Коми – 70, на Сахалинскую область – 69, На Краснодарский край – 67, Ивановскую и Курганскую области – по 65, на Тульскую область и Пермский край – по 61, Томскую область – 59, Чувашию – 55, Приморский край – 54, на Кировскую и Кемеровскую области – по 52, Калужскую область – 49, Ленинградскую область – 48, на Орловскую область, Дагестан, Башкортостан и Удмуртию – по 46.

В Брянской области зафиксировали еще 45 новых случаев коронавируса, в Хакасии – 44, Волгоградской, Владимирской областях и Забайкальском крае – по 43, в Кабардино-Балкарской Республике, Калмыкии и Якутии – по 42, Смоленской области – 41, Тамбовской и Амурской областях – по 40, в Карелии, Новгородской области и Тыве – по 39.

В Ярославской, Астраханской областях, Мордовии, Бурятии и Камчатском крае зарегистрировали по 37 новых случаев, в Рязанской области – 35, в Курской и Пензенской областях – по 34, Татарстане – 33, Липецкой и Вологодской областях – по 32, в Тверской области – 31, в Республике Марий Эл – 28.

В Карачаево-Черкесской Республике выявлено еще 27 случаев коронавирусной инфекции, в Ненецком АО – 25, Магаданской области и Крыму – по 24, в Ингушетии – 22, в Костромской области – 19, в Адыгее – 18, в Республике Алтай – 17, в Псковской области и Северной Осетии – по 16, в Чечне – 11, Калининградской области – 10, Еврейской АО – 7, Севастополе – 4.

Всего в России выявили 727 162 случая коронавируса. За сутки умерли 130 человек, за весь период зафиксировано 11 335 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 3 615 человек, за все время – 501 061 человек.

Ранее сообщалось, что в Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

