Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны COVID-19 в Москве в ближайшее время

15:31
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны коронавирусной инфекции в столице в ближайшее время. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"На основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается", – заявил Собянин.
Мэр отметил, что последние дни и недели в городе заметно снижаются новые случаи заболевания коронавирусом. По его словам, в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений. При этом он признал, что угроза распространения вируса еще существует.
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,02 на 100 тысяч человек. По данному показателю столица РФ занимает 36-е место в общем перечне субъектов страны.
За сутки в столице выявили 637 случаев COVID-19. В Оперштабе по ситуации с коронавирусом сообщили, что количество новых выявленных случаев в столице практически вдвое меньше показателей, зафиксированных месяц назад. Кроме того, число заболевших в 10 раз ниже, чем максимальное за сутки за весь период пандемии в РФ.
Всего в России, согласно последним данным Оперштаба, за сутки выявили 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. За весь период в стране зафиксировано 713 936 случаев коронавирусной инфекции.
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