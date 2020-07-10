Москва занимает 36-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,02 на 100 тысяч человек. Таким образом, российская столица занимает 36-е место среди субъектов страны, свидетельствуют данные Росстата.

За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса. На Москву приходится 637 выявленных случаев, на Санкт-Петербург – 300.

Всего в России выявили 713 936 случаев коронавирусной инфекции. За сутки умерли 174 человека, за весь период зафиксировано 11 017 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 7 752 человека, за все время – 489 068 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе. По его словам, сейчас горожанам нужно продолжить носить маску на улице.

