В России выявлено 6 635 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни.
На Москву приходится 637 выявленных случаев, то есть 5,02 случая заболевания на 100 тысяч человек. На Санкт-Петербург – 300, на Свердловскую область – 275, Ханты-Мансийский АО – 263, на Алтайский край – 240, Нижегородскую область – 219, на Иркутскую область – 211, на Ямало-Ненецкий АО – 208, на Московскую область – 199, Мурманскую область – 173.
В Челябинской области и Красноярском крае зафиксировано по 129 новых случаев, в Воронежской области –127, в Архангельской области – 112, в Новосибирской области – 111, в Ульяновской области – 103, в Хабаровском крае – 100, в Оренбургской и Омской областях – по 95, в Волгоградской области – 94, в Ростовской и Саратовской областях – по 92, в Тюменской области – 85, в Ставропольском крае – 83, в Коми – 79, в Самарской и Кемеровской областях – 77, в Томской области – 75.
В Сахалинской области зарегистрировано еще 68 новых случаев, в Ивановской области – 67, в Краснодарском крае – 66, в Тульской области – 64, в Чувашии – 61, в Курганской области – 60, Пермском крае – 57, в Кировской области и Приморском крае – по 55 случаев, в Якутии – 54, в Калужской области – 51, в Ленинградской области – 50.
На Республику Хакасия пришлось еще 49 новых случаев COVID-19, на Башкортостан – 48, на Орловскую область и Дагестан – 47, Курскую область – 46, на Калмыкию и Тыву – по 45 случаев, на Владимирскую, Амурскую области и Кабардино-Балкарскую Республику – по 44, на Тамбовскую и Ярославскую области – по 43, на Смоленскую область – 42, на Бурятию – 41.
В Белгородской и Новгородской областях выявлено по 40 новых случаев, в Забайкальском крае – 39, в Рязанской области, Мордовии и Камчатском крае – по 38, в Брянской, Костромской, Астраханской областях и Татарстане – по 36, в Псковской и Пензенской областях – по 35, в Карелии – 33, в Липецкой области – 32.
В Карачаево-Черкесской Республике и Алтае выявлено еще по 31 случаю, в Тверской области – 30, в Удмуртии – 29, в Вологодской области и Республике Марий Эл – 28, в Ингушетии – 25, в Магаданской области – 23, в Адыгее – 18, в Северной Осетии – 16, в Калининградской области – 13, в Ненецком АО – 12, в Крыму – 11, в Чечне – 5, Еврейской АО – 5, Чукотском АО и Севастополе – по 1 случаю.
Всего в России выявили 713 936 случаев коронавирусной инфекции. За сутки умерли 174 человека, за весь период зафиксировано 11 017 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 7 752 человека, за все время – 489 068 человек.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что на территории России будет доступно не менее 3–4 вакцин от коронавируса. По его словам, клинические испытания вакцины, которые уже организованы, идут в штатном режиме. Добровольцы переносят ее неплохо.
В России начались финальные испытания вакцины от COVID-19
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