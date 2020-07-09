Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва с 13 июля отменяет все оставшиеся ограничения, кроме запрета на массовые мероприятия. Об этом заявил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, учитывая снижение новых пациентов с коронавирусной инфекцией и рекомендации санитарных врачей, он решил продолжить отмену ограничений, и прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.

В частности, с 13 июля отменят следующие ограничения:

Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений . Студенты могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом за Минобрнауки и вузами остается выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте. Также отменяется запрет на посещение занятий в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируется начать в День знаний, 1 сентября.

. Студенты могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом за Минобрнауки и вузами остается выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте. К работе возвращаются аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа . Свою работу возобновят секции, кружки и дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Несмотря на это, по-прежнему приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае невозможно обеспечить соблюдение дистанции. По этой же причине запрещено проведение публичных мероприятий.

. Свою работу возобновят секции, кружки и дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Свои двери открывают детские лагеря и детские развлекательные центры .

.

Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности , за исключением санитарных требований. Администрации предприятий и организаций могут сами решать, сохранять ли удаленный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.

, за исключением санитарных требований. Находясь на улицах, гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Но обязательный масочный режим на улицах будет отменен . В то же время необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.Сохраняются и требования соблюдения дистанции в 1,5 метра.

С 1 августа в Москве отменят еще ряд ограничений.

При этом Собянин подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов могут перенести на более поздний срок.

К работе с 1 августа возвращаются театры, кинотеатры и концертные залы , в которых имеется не более 3 тысяч посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

, в которых имеется не более 3 тысяч посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

Число зрителей спортивных соревнований разрешается увеличить с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

разрешается увеличить с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Работу возобновляют кружки и секции программы "Московское долголетие" , но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

Собянин напомнил, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

"Несмотря на эти неиз­бежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии", – отметил мэр.

Он сообщил, что сроки отмены сохраняющихся ограничений объявят, как только власти убедятся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость коронавирусом продолжает идти на спад.

Фото: sobyanin.ru

Мэр напомнил, что после снятия ограничений в июне новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Он подчеркнул, что пандемия продолжает отступать.

В частности, по сравнению с началом мая число новых случаев коронавируса сократилось примерно в 10,7 раза, а загруженность стационаров уменьшилась в 3,9 раза.

"Только за прошедшую неделю – с 29 июня по 5 июля – среднее количество выявленных случаев снизилось еще на 20% – с 834 до 670 случаев ежедневно", – привел цифры глава города.

Число пневмоний уменьшается с 334 до 276 в среднем в день. По словам Собянина, 5 июля впервые за многие недели было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии. Также продолжает снижаться количество новых госпитализаций – на 4% по сравнению с неделей 22–28 июня.

В столице за последние сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля. Помимо этого, Москва занимает 39-е место среди субъектов РФ по числу новых заболевших.

