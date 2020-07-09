Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

12:33

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва с 13 июля отменяет все оставшиеся ограничения, кроме запрета на массовые мероприятия. Об этом заявил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, учитывая снижение новых пациентов с коронавирусной инфекцией и рекомендации санитарных врачей, он решил продолжить отмену ограничений, и прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.

В частности, с 13 июля отменят следующие ограничения:

  • Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом за Минобрнауки и вузами остается выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте.

    Также отменяется запрет на посещение занятий в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах для детей и взрослых.

    В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируется начать в День знаний, 1 сентября.

  • К работе возвращаются аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры и организации досугового типа. Свою работу возобновят секции, кружки и дискотеки, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

    Несмотря на это, по-прежнему приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае невозможно обеспечить соблюдение дистанции. По этой же причине запрещено проведение публичных мероприятий.

  • Свои двери открывают детские лагеря и детские развлекательные центры.

  • Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

    Администрации предприятий и организаций могут сами решать, сохранять ли удаленный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.

  • Находясь на улицах, гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Но обязательный масочный режим на улицах будет отменен.

    В то же время необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.Сохраняются и требования соблюдения дистанции в 1,5 метра.

С 1 августа в Москве отменят еще ряд ограничений.

При этом Собянин подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов могут перенести на более поздний срок.

  • К работе с 1 августа возвращаются театры, кинотеатры и концертные залы, в которых имеется не более 3 тысяч посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.

  • Число зрителей спортивных соревнований разрешается увеличить с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

  • Работу возобновляют кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

Собянин напомнил, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

"Несмотря на эти неиз­бежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии", – отметил мэр.

Он сообщил, что сроки отмены сохраняющихся ограничений объявят, как только власти убедятся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость коронавирусом продолжает идти на спад.

Фото: sobyanin.ru

Мэр напомнил, что после снятия ограничений в июне новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Он подчеркнул, что пандемия продолжает отступать.

В частности, по сравнению с началом мая число новых случаев коронавируса сократилось примерно в 10,7 раза, а загруженность стационаров уменьшилась в 3,9 раза.

"Только за прошедшую неделю – с 29 июня по 5 июля – среднее количество выявленных случаев снизилось еще на 20% – с 834 до 670 случаев ежедневно", – привел цифры глава города.

Число пневмоний уменьшается с 334 до 276 в среднем в день. По словам Собянина, 5 июля впервые за многие недели было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии. Также продолжает снижаться количество новых госпитализаций – на 4% по сравнению с неделей 22–28 июня.

В столице за последние сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля. Помимо этого, Москва занимает 39-е место среди субъектов РФ по числу новых заболевших.

В Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика