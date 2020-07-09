Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

12:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва с 13 июля отменяет все оставшиеся ограничения, кроме запрета на массовые мероприятия. Об этом заявил Сергей Собянин на своем личном сайте.
По словам мэра, учитывая снижение новых пациентов с коронавирусной инфекцией и рекомендации санитарных врачей, он решил продолжить отмену ограничений, и прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.
Также отменяется запрет на посещение занятий в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах для детей и взрослых.
В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируется начать в День знаний, 1 сентября.
Несмотря на это, по-прежнему приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае невозможно обеспечить соблюдение дистанции. По этой же причине запрещено проведение публичных мероприятий.
Администрации предприятий и организаций могут сами решать, сохранять ли удаленный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.
В то же время необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.Сохраняются и требования соблюдения дистанции в 1,5 метра.
При этом Собянин подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов могут перенести на более поздний срок.
"Несмотря на эти неизбежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии", – отметил мэр.
Он сообщил, что сроки отмены сохраняющихся ограничений объявят, как только власти убедятся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость коронавирусом продолжает идти на спад.
Фото: sobyanin.ru
Мэр напомнил, что после снятия ограничений в июне новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Он подчеркнул, что пандемия продолжает отступать.
В частности, по сравнению с началом мая число новых случаев коронавируса сократилось примерно в 10,7 раза, а загруженность стационаров уменьшилась в 3,9 раза.
"Только за прошедшую неделю – с 29 июня по 5 июля – среднее количество выявленных случаев снизилось еще на 20% – с 834 до 670 случаев ежедневно", – привел цифры глава города.
Число пневмоний уменьшается с 334 до 276 в среднем в день. По словам Собянина, 5 июля впервые за многие недели было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии. Также продолжает снижаться количество новых госпитализаций – на 4% по сравнению с неделей 22–28 июня.
В столице за последние сутки подтверждено 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля. Помимо этого, Москва занимает 39-е место среди субъектов РФ по числу новых заболевших.
В Москве зафиксировано рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля
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