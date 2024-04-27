Подпольщик сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Херсоне

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ВС ударили в район железнодорожного вокзала в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, мощный взрыв в стороне железнодорожного вокзала прозвучал в 6:40. Подробностей при этом пока не приводится.

Ранее российские подразделения поразили 360 выявленных целей ВСУ, в том числе 16 опорных пунктов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

По его словам, также военнослужащие РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп в районах Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Нетайлова, Бердычей, Семеновки, Первомайского и Очеретина. Потери украинской армии составили до 360 солдат, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и по одной гаубице М777.

