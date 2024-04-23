Шойгу: ВС РФ повысят интенсивность ударов по базам хранения западного оружия

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ при проведении СВО повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что российские военные продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.

Шойгу также сообщил, что высокий боевой потенциал российских ВС позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны. По его словам, российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и выдавливают украинские войска с занимаемых рубежей.

Шойгу добавил, что в результате активных боевых действий они освободили населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке.

Накануне группировка "Юг" полностью освободила Новомихайловку в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение по переднему краю.

ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, 9 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов.

До этого российские войска освободили село Первомайское на авдеевском направлении и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В начале апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала года российские военные взяли под контроль 403 "квадрата" в новых регионах. Так, силами ВС РФ освобождены четыре населенных пункта в ДНР – поселок Невельское, а также села Орловка, Тоненькое и Красное.

