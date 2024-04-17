Десантники РФ устранили снайперов ВСУ на артемовском участке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские десантники устранили украинских снайперов на артемовском участке в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные министерства обороны РФ.

"Одна из самых результативных снайперских групп российской армии – десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ", – отметили в Минобороны.

Разведка выяснила, что в районе действует вражеский снайпер. Десантники направились в указанное место, однако снайперскую пару ВСУ удалось засечь только на пятые сутки. ВС РФ уничтожили снайпера и группу его прикрытия из семи человек.

Еще четыре украинских военнослужащих были направлены в район для оказания помощи в эвакуации бойцов. Однако десантники РФ устроили засаду и захватили их.

Ранее российские военные в зоне спецоперации ликвидировали цеха, где ВСУ производили и хранили беспилотники. В 133 районах противника ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники.

До этого девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении.

