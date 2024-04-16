16 апреля, 17:54Политика
ВС РФ ликвидировали два цеха производства и хранения украинских БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные в зоне спецоперации ликвидировали цеха, где ВСУ производили и хранили беспилотники. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В 133 районах противника ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники.
При выполнении операции российские военные использовали средства оперативно-тактической авиации, ракетные и артиллерийские силы.
До этого российские военные ударили по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что там располагались учебные центры, бомбовый склад, железобетонный и асфальтовый заводы. Именно туда должны были поставить американские F-16.
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