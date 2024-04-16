ВС РФ ликвидировали два цеха производства и хранения украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в зоне спецоперации ликвидировали цеха, где ВСУ производили и хранили беспилотники. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В 133 районах противника ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также скоплениям живой силы и военной техники.

При выполнении операции российские военные использовали средства оперативно-тактической авиации, ракетные и артиллерийские силы.

До этого российские военные ударили по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что там располагались учебные центры, бомбовый склад, железобетонный и асфальтовый заводы. Именно туда должны были поставить американские F-16.

