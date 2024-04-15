ТАСС: беспилотник ВСУ "Баба Яга" обнаружили в одном из московских офисов

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Украинский дрон под названием "Баба Яга" нашли в одном из офисов Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, никакой опасности БПЛА, обнаруженный в офисе на Партизанской улице, не представляет. Сейчас, как уточнили в полиции, хозяина дрона допрашивают.

"По предварительной информации, мужчина хотел изучить, как устроен БПЛА, для этого и заказал его", – уточнил источник.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

"Бабой Ягой" называют широкий спектр шести- или восьмивинтовых модифицированных сельскохозяйственных дронов.

Ранее в контейнерах грузового поезда на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск" у границы с Китаем нашли военную форму с символикой украинской армии. Груз шел транзитом через Китай в Польшу, а в декларации была указана "спортивная и рабочая одежда".

