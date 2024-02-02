В ГД заявили, что тайная отправка формы ВСУ из Китая не скажется на отношениях с РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тайные поставки формы для украинской армии через территорию России осуществлялись не официальными структурами Китая, а коммерческими организациями, поэтому это не скажется на взаимоотношениях Москвы и Пекина. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила", – цитирует его "Лента.ру".

В связи с произошедшим парламентарий призвал внимательнее контролировать перемещения грузов, а также не исключил, что китайские поставщики могут снабжать ВСУ более значимыми товарами. По его словам, это, в частности, могут быть запчасти для беспилотников.

До этого в контейнерах грузового поезда на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск" у границы с Китаем нашли военную форму с символикой украинской армии. Груз шел транзитом через Китай в Польшу, а в декларации была указана "спортивная и рабочая одежда".

