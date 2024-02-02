Минобороны Украины отстранило руководителя департамента из-за уголовного дела о хищениях

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Руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Тоомас Нахкур был отстранен от своей должности из-за предъявления ему обвинения в рамках уголовного дела о хищениях, пишет ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Соответствующее решение было принято министром обороны Рустемом Умеровым 1 февраля, согласно ходатайству замминистра обороны, уточняется в источнике. Обвинение было предъявлено еще 27 января.

28-го числа украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) заявили о начале обысков в Минобороны страны, а также у менеджеров фирмы "Львовский арсенал". Их подозревали в краже средств на снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следствие уверено, что фигуранты украли 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов).

Отмечалось, что ни один из 100 000 якобы закупленных минометных выстрелов не был поставлен в ВСУ. СБУ не называла фигурантов уголовного дела, но местные СМИ считают, что среди них – бывший руководитель департамента Минобороны Украины Александр Лиев, глава "Львовского арсенала" Юрий Збитнев и руководитель департамента Нахкур. Всего были арестованы 5 человек.

На коррупционный скандал уже отреагировали некоторые члены американского конгресса, осудив финансирование Украины со стороны США. Так, конгрессмен от Аризоны сказал, что эти деньги были бы полезны "дома, чтобы обеспечить американский народ". Политик напомнил, что на Украине приостановили выборы и запретили конкурирующие политические партии, а недавний скандал со случаем коррупции – лишь "верхушка айсберга".

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