Залужный указал на главные недостатки обороны Украины

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские госинституты не могут повысить уровень укомплектованности армии Украины без применения "непопулярных мер". Об этом он сообщил в интервью CNN.

О каких именно мерах идет речь, Залужный не рассказал.

Среди прочих проблем Украины главком выделил несовершенство нормативно-правовой базы и частичную монополизацию оборонной промышленности. По его словам, это приводит к проблемам в производстве боеприпасов в стране и усиливает зависимость Киева от западных поставок вооружения.

Ранее СМИ сообщали, что указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Залужного будет подписан к концу этой недели. По информации журналистов, Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил Залужного в провале украинского контрнаступления, так как тот позволил войскам Украины потерять десять бригад.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины