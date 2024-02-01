Указ об увольнении Залужного будет подписан до конца недели – СМИ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного будет подписан к концу этой недели. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на CNN.

По информации телеканала, Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

Между тем Зеленский заявил, что отказ Залужного от новой должности не отменяет факта его увольнения, подчеркнул источник.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло информацию об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.

Позже в СМИ появилась информация о том, что командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались от предложения Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Залужного.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины