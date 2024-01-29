Пресс-секретарь Зеленского заявил, что президент не увольнял Залужного

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Украинский президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего армией страны Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера Украины Сергея Никифорова.

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", – заявил он.

Ранее украинское Минобороны опровергло сведения об отставках Залужного и главы ведомства Рустема Умерова. Подобные сообщения военное министерство назвало неправдой.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Главком ВСУ Валерий Залужный может быть снят с должности из-за конфликта с Зеленским – СМИ