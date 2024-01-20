Украинский политик сообщил, что Зеленский решил уволить Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении главнокомандующего армией страны Валерия Залужного. Об этом в эфире YouTube-канала Newsroom сообщил украинский политик Георгий Тука.

"Зеленский принял решение о замене Валерия Залужного. Его планируют перевести в СНБО", – рассказал он.

По словам политика, место главкома может занять начальник ГУР Украины Кирилл Буданов. Как он отметил, Зеленский взял Буданова с собой на мероприятия в Женеве.

Ранее СМИ сообщали о том, что высокопоставленные чиновники в США обеспокоены расколом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, который замедляет разработку военной стратегии Киева.

До этого глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее сообщил, что главнокомандующий ВСУ, обвиняя президента Украины в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну. По его мнению, именно Залужный потребовал мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев, а Зеленскому пришлось подчиниться.

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