Генерал Сырский отказался занять должность главкома ВСУ вместо Залужного – СМИ

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Командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский отказался от предложения президента страны Владимира Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание The Times.

По данным авторов статьи, Зеленский передумал увольнять Залужного из-за давления со стороны других военачальников и международных партнеров.

Как указали ранее в прессе, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент также отказался занимать должность главкома ВСУ.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке с его поста, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

Вместе с тем, как сообщают СМИ, Зеленский на встрече с Залужным предлагал ему только позицию советника украинских властей. Последний отказался от предлагаемой должности.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины