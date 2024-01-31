Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ – СМИ

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего армии Украины. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

Тем не менее, по словам собеседника издания, отказ Буданова не обладает никакой силой, так как подобные решения на Украине принимаются "сверху".

Еще одним вероятным кандидатом на должность главкома ВСУ издание называет командующего Сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке с его поста, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

Вместе с тем, как сообщают СМИ, Зеленский на встрече с Залужным предлагал ему только позицию советника украинских властей. Последний отказался от предлагаемой должности.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины