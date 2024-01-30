Политолог рассказал о противостоянии кланов Зеленского и Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Разногласия между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным являются следствием противоборства различных политических сторон внутри страны. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на политолога Алексея Ярошенко.

По словам эксперта, у двух политических сил, в том числе между американскими и британскими спецслужбами, имеется разный взгляд на ситуацию, сложившуюся на Украине. Однако, как он утверждает, даже отстранение от должности Залужного не изменит ничего на передовой для страны.

"Те силы, которые поддерживают Залужного, соответственно, не поддерживают Зеленского, чтобы продлить конфликт с Россией как можно дольше", – уточнил Ярошенко.

Политолог добавил, что внутри США существуют разногласия между силами, представляющими американского президента Джо Байдена, и противоборствующими ему людьми. Так, клан Байдена намерен продолжать конфликт вокруг Украины.

"Все эти страшилки, что через 20 лет мы нападем на Европу, идут от той группы влияния Байдена, которая хочет продолжить конфликт", – подчеркнул политолог.

Как он утверждает, в США одна сторона пытается запугать людей и продолжить оказывать поддержку Киеву, а другая – склоняется к переговорам.

"Отсюда вся возня между Зеленским и Залужным. Украинского президента как политического лидера загоняют в угол. У него нет удобоваримого выхода из ситуации", – объяснил Ярошенко.

Политолог считает, что если украинский президент начнет обсуждать тему мирных переговоров, то его могут проклянут. При этом, если он продолжит конфликт на Украине, то это лишь ухудшит ситуацию.

"С марта Зеленский станет полулегитимным президентом, поскольку выборы на Украине проводить не станут. Есть вероятность, что Залужного попытаются убрать силой", – заключил эксперт, добавив, что ликвидация главкома ВСУ не поможет Украине.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло информацию об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.



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