Зеленский предлагал Залужному лишь позицию советника украинских властей – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным 29 января предлагал ему только позицию советника украинских властей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на приближенные к ситуации источники.

"Зеленский и Залужный встретились лично в понедельник вечером, чтобы обсудить будущее генерала. Президент затем проинформировал Залужного, что тот вскоре будет отправлен в отставку, и предложил ему роль советника правительства... Генерал отказался от предложения", – говорится в материале издания.

По информации источников газеты, в офисе Зеленского уже приняли решение об отставке Залужного. Сейчас там решается вопрос о том, когда именно это произойдет. Украинский лидер, уточняется в материале, готов заменить Залужного, однако этого может не произойти еще некоторое время.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

