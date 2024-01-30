Ситуация вокруг Залужного вызвала недоумение у западных дипломатов – СМИ

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Ситуация вокруг отставки главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного вызвала недоумение у западных дипломатов. Об этом написал сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галеотти в статье для еженедельника The Spectator.

По словам автора, занимающийся украинской проблематикой высокопоставленный европейский дипломат рассказал, что Украина недавно пыталась проконсультироваться с посольством его страны и узнать возможную реакцию на перестановки в военном командовании. При этом он предположил, что в Киеве "похоже, одумались" и решили не отправлять Залужного в отставку.

В материале отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский мог отказаться от идеи замены главкома, учитывая возможную негативную реакцию на это действие.

Галеотти считает, что незаменимых людей нет, однако вероятные кандидаты на место главкома не кажутся фигурами того же масштаба. Он уверен, что командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не обладает авторитетом Залужного среди военных, а глава военной разведки Кирилл Буданов не имеет опыта управления крупными операциями.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

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