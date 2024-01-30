Зеленский не предложил Залужному другой пост после отставки – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному покинуть свой пост, но не сделал предложения об иной значимой должности. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что Залужному не предложили ничего "адекватного или существенного". По данным источников, речь была только о статусе советника или помощника. Сам главком ВСУ подчеркнул, что не планирует писать рапорт об уходе с поста.

По информации СМИ, предполагаемая отставка Залужного является первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ. Главком Вооруженных сил Украины, в свою очередь, заявил, что за верховным главнокомандующим остается право решить, "с кем ему работать", говорится в сообщении.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Кроме того, он сказал, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло информацию об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.

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