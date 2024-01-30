Пентагон не стал комментировать информацию об отставке Залужного

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В Пентагоне не стали раскрывать информацию о получении США сведений от Киева по дальнейшей судьбе главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в связи с его возможным увольнением. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер, передает РИА Новости.

"Разумеется, обсуждать свои внутренние дела должна Украина", – ответил он.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

