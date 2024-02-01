В Киеве заявили, что ВСУ потеряли десять бригад по вине Залужного

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

В провале украинского контрнаступления виноват главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который позволил войскам Украины потерять десять бригад. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью местным изданиям.

Он признал, что контрнаступление было роковой ошибкой для Киева, а в его провале виноват лично Залужный, так как именно он отдавал приказы, которые привели к потере десяти свежесформированных бригад с техникой и вооружением.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке с его поста, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

Позже в СМИ появилась информация о том, что командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались от предложения Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Залужного.

По данным журналистов, Залужный пока останется на своем посту, однако решение об отставке уже было принято.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины