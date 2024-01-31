Залужный пока останется на своем посту, но решение об отставке уже принято – СМИ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пока остается на своем посту, однако украинский лидер Владимир Зеленский уже принял решение о его отставке, сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, украинский лидер на встрече 29 января сообщил Залужному о своем намерении уволить его из рядов ВСУ. Также ожидается замена ключевых фигур из окружения генерала. Источники газеты отмечают, что якобы Зеленский сообщил главнокомандующему, что украинцы устали от войны, а зарубежные сторонники Киева замедлили процесс оказания военной помощи.

В связи с этим перестановка кадров, по мнению президента, могла бы оживить ситуацию. При этом издание пишет, что официальный указ об отставке Залужного могут отложить.

Главным расхождением во взглядах между главкомом ВСУ и президентом стал вопрос о масштабах будущей мобилизации на Украине, отмечает газета. По ее информации, Залужный якобы предложил призвать 500 тысяч человек, но Зеленский считает, что эту идею трудно реализовать на практике "в силу дефицита обмундирования, оружия, тренировочных лагерей, а также потенциальных сложностей в ходе мобилизации".

Ранее сообщалось, что командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский отказался от предложения Владимира Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного. Как указали ранее в прессе, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент также отказался занимать должность главкома ВСУ.

СМИ пишут, что Зеленский передумал увольнять Залужного из-за давления со стороны других военачальников и международных партнеров.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке с его поста, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

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