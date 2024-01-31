Зеленский планировал уволить Залужного, чтобы повлиять на союзников Киева – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский публично объявил о решении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы повлиять на союзников Киева, которые ослабили поддержку. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отметил собеседник издания, Зеленский заявил Залужному, что народ страны устал от боевых действий, а международные спонсоры замедлили помощь, поэтому необходим новый главком. Кроме того, глава Украины предложил Залужному новый пост советника, однако тот решил отказаться.

Источник газеты добавил, что Залужный намеревается покинуть армию. Генерал ожидал, что его могут уволить еще летом 2022 года. На сегодняшний день Залужный все еще занимает пост, официальный приказ об его увольнении отложили, добавляется в сообщении.

Вместе с тем, как указала газета, главком и президент Украины спорили насчет мобилизации в этом году. Залужный предложил призвать около 500 тысяч человек, однако Зеленский назвал такую цифру непрактичной.

Другой собеседник издания уточнил, что напряженность возросла из-за военной помощи союзников Киева.

"В разговорах с министром обороны он говорит: "Это не моя работа – добиваться этого; это твоя работа", – говорится в сообщении.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке с его поста, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

Вместе с тем, как сообщают СМИ, Зеленский на встрече с Залужным предлагал ему только позицию советника украинских властей. Последний отказался от предлагаемой должности.

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