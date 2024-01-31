Кремль следит за новостями о Залужном – Песков

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Кремль следит за новостями о главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерии Залужном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, к ним есть много вопросов, при этом очевидно, что у киевского режима "все неладно".

Он добавил, что провалившееся контрнаступление и проблемы ВСУ на фронте приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима, причем и в военной верхушке, и в гражданской.

По мнению представителя Кремля, эти противоречия будут расти по мере того, как будет успешно продолжаться СВО.

Ранее сообщалось, что командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский отказался от предложения Владимира Зеленского занять пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного. Как указали ранее в прессе, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент также отказался занимать должность главкома ВСУ.

СМИ пишут, что Зеленский передумал увольнять Залужного из-за давления со стороны других военачальников и международных партнеров.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке с его поста, однако соответствующего указа не было. Он отметил, что ему была предложена должность посла в одной из европейских стран, но тот не согласился.

Позднее Минобороны Украины опровергло сведения об отставке Залужного. Также пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент не увольнял главкома.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины