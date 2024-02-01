Нуланд прибыла на Украину для оценки ситуации с конфликтом Зеленского и Залужного

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Киев с целью выяснить подробности конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Однако она не планирует примирять их, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава российской делегации на переговорах в Вене по теме военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Я думаю, именно разборки. Будут оценивать ситуацию американцы, к чему все это ведет, будут вестись беседы, я думаю, с Залужным, с президентом Зеленским и так далее. Будут даваться рекомендации", – отметил он.

По словам Гаврилова, Нуланд планирует выяснись, чем этот конфликт может закончиться.

29 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Залужному объявили об отставке с поста главкома ВСУ, при этом указ об этом не был выпущен. По его словам, Залужному предложили перейти на пост диппредставителя в одном из государств Европы, но тот не согласился.

Комментируя ситуацию, в Минобороны Украины назвали ложными слухи об отставке Залужного. В свою очередь, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что украинский лидер не увольнял главкома ВСУ.

При этом в СМИ начала циркулировать информация о том, что командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский и начальник ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов отказались от предложения Зеленского занять должность главкома ВСУ вместо Залужного.

Согласно данным CNN, указ Зеленского об увольнении Залужного будет подписан к концу текущей недели. Источник издания привел слова украинского президента, который якобы указал, что отказ главкома от новой должности не отменяет факта его увольнения.

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