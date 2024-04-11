Беспилотник упал на строящееся здание больницы в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Игорь Артамонов"

Беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы (ЦРБ) в селе Доброе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава Липецкой области уточнил, что БПЛА упал на терапевтический корпус ЦРБ, в результате чего там произошло возгорание на площади 4 квадратных метра. Спустя некоторое время огонь потушили.

При падении дрона была повреждена внешняя отделка здания и окна больницы. Жертв и пострадавших нет, подчеркнул глава области. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Также к зданию больницы прибыл глава Добровского района Анатолий Попов. Артамонов добавил, что на территории района отменяется режим угрозы атаки беспилотников.

Ранее на территории Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Артамонов сообщил, что все силы и средства приведены в повышенную готовность. Глава региона также призвал местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

До этого силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брасовским районом Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал.