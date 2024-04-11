Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Фото: Министерство обороны РФ

Режим воздушной опасности был введен на территории Липецкой области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Глава Липецкой области добавил, что все силы и средства приведены в повышенную готовность. Артамонов призвал местных жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

"Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона", – подчеркнул он.

Кроме того, на территории Добровского округа области объявлена угроза атаки БПЛА. Глава региона призвал жителей округа по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 10 апреля опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Чуть позже аналогичный режим угрозы был объявлен и в Воронежской области.

Спустя некоторое время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Брасовским районом региона. Пострадавших и разрушений нет.