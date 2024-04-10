10 апреля, 07:46Происшествия
Силы ПВО ликвидировали пять беспилотников над Брянской областью
Фото: министерство обороны РФ
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщается в Минобороны РФ.
Попытку атаки на российский регион предприняла сторона Украины. Беспилотники имели цель поразить объекты РФ.
До этого при обстреле ВСУ в Брянской области погибла женщина. Еще трое человек получили травмы и ранения. В одном из домов в результате обстрела произошел взрыв.