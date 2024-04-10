Силы ПВО ликвидировали пять беспилотников над Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщается в Минобороны РФ.

Попытку атаки на российский регион предприняла сторона Украины. Беспилотники имели цель поразить объекты РФ.

До этого при обстреле ВСУ в Брянской области погибла женщина. Еще трое человек получили травмы и ранения. В одном из домов в результате обстрела произошел взрыв.

