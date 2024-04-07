ВС РФ сбили еще несколько дронов ВСУ над Брянской и Белгородской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) примерно в 20 часов по московскому времени пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на российские объекты при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинский дрон был уничтожен над Брянской областью. До этого в МО РФ сообщали о пресечении нападения на Белгородскую область. В результате, примерно в 18 часов, ВС РФ сбили 4 БПЛА ВСУ.

До этого сообщалось, что подразделения российских войск сбили 15 беспилотников над тремя российскими регионами. В результате одной из атак по Белгородскому району погиб 1 человек и еще 5 пострадали.