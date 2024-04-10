10 апреля, 23:41Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Фото: Министерство обороны РФ
Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, добавив, что силы противовоздушной обороны наготове.
"Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – написал Гусев.
Ранее опасность атаки БПЛА также была объявлена и в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что средства ПВО готовы к отражению возможной атаки.
До этого три человека, в том числе двое детей, погибли в результате сброса взрывного устройства с украинского БПЛА на автомобиль в Курской области.