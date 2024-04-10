Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

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Опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – написал глава региона.

Ранее три человека, среди которых двое детей, погибли в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на автомобиль в Курской области. Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что разделяет с ними это горе.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотников над территорией Брянской области.