10 апреля, 23:21Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области
Фото: 123RF/boscorelli
Опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – написал глава региона.
Ранее три человека, среди которых двое детей, погибли в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на автомобиль в Курской области. Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что разделяет с ними это горе.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотников над территорией Брянской области.
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