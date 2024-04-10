Россия призывает МАГАТЭ осудить Киев за удары по ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Повреждения инфраструктурных объектов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут затронуть ее работу и привести к катастрофе, в связи с чем руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должно осудить Украину за огонь по станции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вербальную ноту постпредства РФ при международных организациях в Вене, которая была направлена в МАГАТЭ.

В документе также указано, что российская сторона делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС, однако станция не рассчитана на полноценное огневое воздействие.

Во вторник, 9 апреля, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным залом ЗАЭС. В результате инцидента никто не пострадал, указала пресс-служба станции.

До этого украинские беспилотники атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в воскресенье, 7 апреля. Пресс-служба станции заявила, что критических повреждений и угроз нарушения пределов безопасности зафиксировано не было.

Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что Запорожская АЭС была близка к ядерной аварии из-за атаки украинского дрона. Он уточнил, что поднимет вопрос случившегося в Совбезе ООН, и добавил, что уже обсуждал с Владимиром Путиным "среднесрочный план, а также будущее и то, что может произойти" на ЗАЭС.