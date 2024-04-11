Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

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Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брасовским районом Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, в результате произошедшего никто не пострадал, какие-либо разрушения также не зафиксированы. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее стало известно, что три человека, в том числе двое детей, погибли в результате сброса взрывного устройства с украинского БПЛА на авто в Курской области.

До этого сообщалось, что украинские военные пытались добить с помощью беспилотника пострадавших при обстреле сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК.