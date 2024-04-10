СК РФ установит причастных к обстрелу журналистов в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет РФ установит обстоятельства украинского обстрела журналистов телеканала "Вести Луганск" в Луганской Народной Республике. Действиям причастных к этому будет дана правовая оценка, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следователи СК России будут расследовать факт обстрела журналистов со стороны ВСУ", – говорится в сообщении.

Съемочная группа "Вести Луганск" попала под атаку ВСУ на кременском направлении в ЛНР 10 апреля. Оператор Денис Шум был ранен осколком в ногу, корреспондент Артем Юндас получил контузию.

Позже Юндас рассказал, что ВСУ пытались добить пострадавших журналистов с помощью дрона. Украинская армия якобы вела огонь из ствольной артиллерии. Корреспондент подчеркнул, что ВСУ видели, куда наносят удар.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ расценивает атаку Киева на российских журналистов в качестве преступной акции режима украинского президента Владимира Зеленского. Она добавила, что Москва требует от международных структур осуждения и принятия мер реагирования.

