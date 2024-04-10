Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 14:07

Происшествия

Съемочная группа попала под обстрел в районе Кременной ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел со стороны украинских военных на кременском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

По информации властей, оператор получил ранение в ногу, его направили к врачам для оказания необходимой медпомощи. Также получил контузию корреспондент телеканала.

"Мы продолжаем держать связь с группой", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что женщина и ребенок погибли в результате артиллерийского обстрела брянского поселка Климово со стороны украинских военных. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки еще трое пострадали. Он уточнил, что из-за обстрела произошел взрыв в жилом доме с последующим возгоранием. При этом также были повреждены несколько машин.

Новости регионов: более 9 тыс детей вывезли из Белгородской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика