Съемочная группа попала под обстрел в районе Кременной ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел со стороны украинских военных на кременском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

По информации властей, оператор получил ранение в ногу, его направили к врачам для оказания необходимой медпомощи. Также получил контузию корреспондент телеканала.

"Мы продолжаем держать связь с группой", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что женщина и ребенок погибли в результате артиллерийского обстрела брянского поселка Климово со стороны украинских военных. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки еще трое пострадали. Он уточнил, что из-за обстрела произошел взрыв в жилом доме с последующим возгоранием. При этом также были повреждены несколько машин.

