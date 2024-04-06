Один человек ранен в результате обстрела поселка Красный Бор в Брянской области

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ВСУ обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее взрывное устройство сбросили с украинского беспилотника на поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области. В результате повреждена линия электропередачи – без электричества остались 11 населенных пунктов. Никто не пострадал.

Также атаке ВСУ с помощью двух БПЛА подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Пострадало одно частное жилое домовладение, там загорелась кровля. Очаг возгорания потушили своими силами.

В ночь на 5 апреля сигнал опасности атаки БПЛА был объявлен в Курской и Белгородской областях. Спустя более чем два часа власти регионов отменили их.