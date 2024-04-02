Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия атаковала село Цаповка Борисовского района Белгородской области с помощью двух дронов, в результате первого сброса травмы получил находящийся за рулем машины мужчина. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"У пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", – сообщил он.

Кроме того, после второго сброса взрывного устройства выявили повреждения одного грузового автомобиля, который находился на территории сельскохозяйственного предприятия.

Накануне вечером системы ПВО сбили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны России, атака была пресечена в 22:15 по московскому времени.

В этот же день противовоздушная оборона уничтожила над Белгородской областью 17 снарядов RM-70 Vampire. Гладков сообщал, что из-за атаки ВСУ пострадали девять человек.