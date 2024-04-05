Сигнал опасности атаки дронов отменен в Белгородской и Курской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили губернатор Курской области Роман Старовойт и мэрия Белгорода.

Сигналы опасности были отменены спустя более чем два часа после их объявления.

В ночь на 5 апреля стало известно, что средства ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

До этого, вечером 4 апреля, средства противовоздушной обороны России перехватили один и уничтожили семь украинских беспилотников в Курской области.