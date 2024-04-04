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04 апреля, 22:45

Происшествия

Силы ПВО перехватили 8 дронов ВСУ над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны России перехватили один и уничтожили семь украинских беспилотников в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли около 22:00.

Угроза атаки беспилотников в регионе отменена.

Ранее сообщалось, что над Курском сбили украинские беспилотники. По словам главы региона, есть попадание в жилой дом в одном из СНТ. Также загорелись два частных дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

До этого пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата. Глава региона заявил, что оперативные службы выехали на место происшествия.

Немногим ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА. Он рекомендовал гражданам соблюдать бдительность.

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