04 апреля, 22:45Происшествия
Силы ПВО перехватили 8 дронов ВСУ над Курской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны России перехватили один и уничтожили семь украинских беспилотников в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли около 22:00.
Угроза атаки беспилотников в регионе отменена.
Ранее сообщалось, что над Курском сбили украинские беспилотники. По словам главы региона, есть попадание в жилой дом в одном из СНТ. Также загорелись два частных дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
До этого пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата. Глава региона заявил, что оперативные службы выехали на место происшествия.
Немногим ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА. Он рекомендовал гражданам соблюдать бдительность.