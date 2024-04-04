04 апреля, 21:51Происшествия
Еще три украинских БПЛА сбиты над Курском
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Над Курском сбиты еще три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По словам главы Курской области, есть попадание в жилой дом в одном из СНТ. Также загорелись два частных дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные сбили беспилотники самолетного типа над Курской областью. Атаку пресекли около 21:30.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата. Глава Курской области заявил, что оперативные службы выехали на место происшествия.
Немногим ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА. Он рекомендовал гражданам соблюдать бдительность.