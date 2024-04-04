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04 апреля, 21:51

Происшествия

Еще три украинских БПЛА сбиты над Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Курском сбиты еще три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По словам главы Курской области, есть попадание в жилой дом в одном из СНТ. Также загорелись два частных дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные сбили беспилотники самолетного типа над Курской областью. Атаку пресекли около 21:30.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата. Глава Курской области заявил, что оперативные службы выехали на место происшествия.

Немногим ранее Старовойт предупредил местных жителей об опасности атаки БПЛА. Он рекомендовал гражданам соблюдать бдительность.

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