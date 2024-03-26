26 марта, 16:27Происшествия
Пострадавшая при обстреле Каховки шестилетняя девочка погибла
Фото: телеграм-канал Readovka
Шестилетняя девочка, пострадавшая при украинском обстреле жилых домов Каховки, погибла. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале.
"Травмы оказались несовместимы с жизнью. Приношу глубочайшие соболезнования близким. Нет способов унять вашу скорбь", – написал глава региона.
Сальдо заверил, что власти примут меры морально-психологической и материальной поддержки пострадавшей семье.
О том, что девочка получила ранение при обстреле жилых кварталов Каховки, стало известно накануне. Ребенка положили в реанимацию. По словам Сальдо, во время атаки ВСУ были повреждены супермаркет и магазины.
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