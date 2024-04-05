В Белгородской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили губернатор Курской области Роман Старовойт и мэрия Белгорода.

Жителей регионов призвали быть бдительными.

Ранее средства противовоздушной обороны России перехватили один и уничтожили семь украинских беспилотников в Курской области. Атаку с помощью беспилотников пресекли около 22:00 4 апреля.

До этого пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата.

