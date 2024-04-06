Один человек пострадал при обстреле поселка Теткино в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате пострадал один мирный житель. Его доставили в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Также в поселке повреждено семь домов, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке.

Старовойт также сообщил, что ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи. В результате атаки повреждено 13 домов и автомобиль. После обстрела возник пожар, его уже ликвидировали.

Ранее средства противовоздушной обороны России перехватили один и уничтожили семь украинских беспилотников в Курской области. Атаку с помощью беспилотников пресекли около 22:00 4 апреля.

До этого пожар произошел в районе Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотного летательного аппарата.

